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Фоторепортаж
Вместе в 2018: как Ярославль отметил Новый год
1 января 2018
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Ярославль этой ночью славно погулял! Все вместе десятки тысяч жителей города встретили Новый год на Советской площади. Как гулял город, смотрите в нашем фоторепортаже.
На улице Кирова выстраивались очереди к светящейся рамке. Правда, сама улица была как каток.
Фото: Ольга Прохорова, Анна Елкина
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