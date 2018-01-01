Вместе в 2018: как Ярославль отметил Новый год

На празднике прогремел яркий салют

Ярославль этой ночью славно погулял! Все вместе десятки тысяч жителей города встретили Новый год на Советской площади. Как гулял город, смотрите в нашем фоторепортаже.

По улице Кирова ходили тигры и собаки

На улице Кирова выстраивались очереди к светящейся рамке. Правда, сама улица была как каток.

У сцены на Советской площади было не протолкнуться

Большую часть ночи здание правительства сияло иллюминацией

С Новым годом!

На сцене зажигали звёзды 80-х и 90-х

Дедушки Морозы на минуту замерли в ожидании Нового года