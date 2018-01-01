В полночь в Ярославской области сгорела квартира

В Новый год в Ростове загорелась квартира у пенсионера

Этой ночью праздник перерос в ЧП на проезде Радищева в доме №7 в Ростове Великом. У 79-летнего ярославца после полуночи загорелась квартира.

Четыре машины спасателей выехали к дому, пожар удалось ликвидировать спустя полтора часа.

— Уничтожены постельные принадлежности и полностью закопчена квартира на 33 квадратных метрах, — сообщили в управлении МЧС России по Ярославской области.

Дедушка — хозяин квартиры получил отравление угарным газом.