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В полночь в Ярославской области сгорела квартира
1 января 2018
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Этой ночью праздник перерос в ЧП на проезде Радищева в доме №7 в Ростове Великом. У 79-летнего ярославца после полуночи загорелась квартира.
Четыре машины спасателей выехали к дому, пожар удалось ликвидировать спустя полтора часа.
— Уничтожены постельные принадлежности и полностью закопчена квартира на 33 квадратных метрах, — сообщили в управлении МЧС России по Ярославской области.
Дедушка — хозяин квартиры получил отравление угарным газом.
Фото: Управление МЧС России по Ярославской области
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