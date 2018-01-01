В Ярославле легковушка запарковалась в мост

Водитель немного не рассчитал траекторию

Ещё один нестандартный способ припарковать машину после Нового года обнаружили сегодня в Заволжском районе Ярославля. Здесь в районе Шевелюха под железнодорожным мостом легковушка уткнулась прямо в опору моста, залетев на земляную насыпь.

— Нашли с утра на Шевелюхе. Внутри никого не было, — рассказала проезжавшая мимо Вера Осипова-Фомина.

У зелёной «девятки» сильно смят перёд, погнут капот. Информацию о пострадавших уточняем в управлении МЧС по Ярославской области.

Напомним, этим утром ещё одну легковушку обнаружили на нестандартной «парковке».