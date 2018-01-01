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Побежали в Новый год: ярославцы устроили первоянварский забег
1 января 2018
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Не все 1 января спят до обеда. Кое-кто уже надел спортивную форму и отправился на спортивный забег, который прошёл в центре Ярославля. Первоянварскую пробежку устроили в поддержку олимпийской сборной России.
Среди бегущих оказался даже депутат Ярославской областной думы Антон Капралов.
— Каждое 1 января я «отмечаю» занятием спортом, обычно открываю лыжный сезон. Зима в этом году подвела, снега очень мало, но традиции решил не изменять. Сегодня я присоединился к забегу в поддержку сборной олимпийской команды России, который прошёл в историческом центре города Ярославля, — рассказал Антон Капралов.
Такие первоянварские забеги также устроили в Москве, Самаре, Ижевске, Ростове-на-Дону, в Бронницах.
Кстати, сегодня в 14:00 от стадиона «Спартаковец» стартует ещё одна пробежка в честь трезвого первого января.
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Фото: Антон Капралов
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