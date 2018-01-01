Побежали в Новый год: ярославцы устроили первоянварский забег

В Ярославле 1 января устроят сразу две утренние пробежки

Не все 1 января спят до обеда. Кое-кто уже надел спортивную форму и отправился на спортивный забег, который прошёл в центре Ярославля. Первоянварскую пробежку устроили в поддержку олимпийской сборной России.

Среди бегущих оказался даже депутат Ярославской областной думы Антон Капралов.

— Каждое 1 января я «отмечаю» занятием спортом, обычно открываю лыжный сезон. Зима в этом году подвела, снега очень мало, но традиции решил не изменять. Сегодня я присоединился к забегу в поддержку сборной олимпийской команды России, который прошёл в историческом центре города Ярославля, — рассказал Антон Капралов.

Такие первоянварские забеги также устроили в Москве, Самаре, Ижевске, Ростове-на-Дону, в Бронницах.

Кстати, сегодня в 14:00 от стадиона «Спартаковец» стартует ещё одна пробежка в честь трезвого первого января.