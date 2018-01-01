В Ярославле легковушка без номеров улетела на тротуар

Машину бросили прямо на тротуаре

Похоже, кто-то этой ночью знатно погулял. Ранним утром сегодня на Которосльной набережной недалеко от церкви Петра и Павла обнаружили машину на тротуаре.

Легковушка стояла со смятым капотом, уткнувшись в кирпичную стену.

— На машине даже нет номеров, — рассказывает проезжавшая мимо Галина Горелышева.

Владельца машины рядом не было видно, заборы вокруг не помяты.