В Ярославле легковушка без номеров улетела на тротуар

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Похоже, кто-то этой ночью знатно погулял. Ранним утром сегодня на Которосльной набережной недалеко от церкви Петра и Павла обнаружили машину на тротуаре.
Легковушка стояла со смятым капотом, уткнувшись в кирпичную стену.
— На машине даже нет номеров, — рассказывает проезжавшая мимо Галина Горелышева.
Владельца машины рядом не было видно, заборы вокруг не помяты.
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Фото: Галина Горелышева
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