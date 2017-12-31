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Новогодний трамвай в Ярославле протаранил легковушку
31 декабря 2017
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Сегодня днём в Ярославле на улице Чкалова трамвай протаранил «Жигули», которые стали перед ним переезжать пути.
- Это произошло около 10.45 в районе пересечения с улицей Розы Люксембург, — рассказали очевидцы. — В машине кроме водителя, была женщина пассажир. К счастью, все живы.
В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники госавтоинспекции.
Напомним, в этом году кроме «Волшебного троллейбуса» в Ярославле ездят новогодние автобус и трамвай. Это обычный городской транспорт, но красиво украшенный. Ещё в салоне играет новогодняя музыка.
Фото: Алексей Баканов
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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