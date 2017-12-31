Новогодний трамвай в Ярославле протаранил легковушку

Сегодня днём в Ярославле на улице Чкалова трамвай протаранил «Жигули», которые стали перед ним переезжать пути.

- Это произошло около 10.45 в районе пересечения с улицей Розы Люксембург, — рассказали очевидцы. — В машине кроме водителя, была женщина пассажир. К счастью, все живы.

В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники госавтоинспекции.

Напомним, в этом году кроме «Волшебного троллейбуса» в Ярославле ездят новогодние автобус и трамвай. Это обычный городской транспорт, но красиво украшенный. Ещё в салоне играет новогодняя музыка.