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Завораживающее видео: ярославец снял новогодний город с высоты птичьего полёта

31 декабря 2017
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Ярославль, НГ 2018, Новыйгод

Новогодний Ярославль с высоты птичьего полёта. Это видео, которое выложил в интернет местный оператор квадрокоптера Александр Давидик, горожане уже назвали завораживающим.

- Снимать новогодние ролики с квадрокоптера уже становится традицией для меня, — говорит Александр Давидик. — Ведь не всегда находится время, чтобы просто без повода прогуляться по нашему городу, по его красивейшим местам: Советской площади, светящейся аллее на проспекте Ленина, Красной и Октябрьской площадям... А, снимая это видео, удалось посетить самые яркие, наряженные места Ярославля. Объединив всю красоту в один ролик, я надеюсь, мне удалось создать новогоднее настроение жителям нашего прекрасного города! А особенно тем, у кого нет возможности вживую ощутить такую праздничную атмосферу Ярославля.

Давидик покупал квадрокоптер только для баловства. Но со временем так увлекся съемкой фото и видео с него, что это занятие переросло у него в профессию. Но снимает он не только для работы, но и для себя, для ярославцев.

- Ведь это так интересно наблюдать за нашим прекрасным городом с высоты птичьего полета, — считает он.

Это новогодний ролик Александр снимал в течение месяца. Пытался выловить дни, когда Ярославль был в снегу. А в этом году это редкость.

Напомним, ещё одно видео новогоднего Ярославля выложил у себя на страницах в соцсетях мэр Ярославля Владимир Слепцов.

Сегодня в Ярославле состоится большое новогоднее шоу. Транспорт в эту ночь будет ходить до утра: расписание. Смотрите полную программу праздника и расписание новогодней ярмарки на все дни.

Михаил Контуев
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Фото: Александр Давидик
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