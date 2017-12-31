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Последние штрихи: в Ярославле Советскую площадь готовят к Новому году

31 декабря 2017
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Новый год, Ярославль

Большое праздничное новогоднее шоу стартует в Ярославле на Советской площади через несколько часов. Там уже несколько дней работает праздничная ярмарка. А сейчас там идут последние приготовления.

Встретить главный праздник года у главной елки региона смогут одновременно тысячи ярославцев и гостей региона. Начнется всё в 22 часа и продлится до 6 часов утра.

— В прошлом году мы встречали Новый год на Советской площади и были настолько приятно удивлены происходящим, что в этом году 31 декабря обязательно будем у главной ёлки региона, — рассказала известная ярославская телеведущая, руководитель шоу-группы «Грация» Юлия Тихомирова. — Много лет подряд мы отмечали праздник либо дома, либо в ресторане, но это не идет ни в какое сравнение с тем, что происходит на главной площади Ярославля. Здесь можно встретить много знакомых, прогуляться и выпить глинтвейна, отведать вкусных шашлыков и насладиться отличной развлекательной программой. Именно на площади праздничная атмосфера чувствуется как нигде больше. Поэтому с удовольствием приглашаю всех ярославцев в новогоднюю ночь на Советскую площадь.

Напомним, что в программе — выступления звезд «Дискотеки 80-х» — заслуженных артистов России Наташи Королевой, Вадима Казаченко, Татьяны Овсиенко, Кая Метова, а также ярославских певцов и танцоров.

Главным подарком для гостей праздника станет уникальное архитектурное 3D-мэппинг-шоу о Ярославии — земле с богатой историей, с которой связаны Ярослав Мудрый, Александр Невский, Федор Волков, Федор Ушаков, Михаил Кошкин, Валентина Терешкова. Шоу создано студией из Нижнего Новгорода Dream Laser специально для Ярославля и будет проецироваться на здание правительства области. Световое шоу в новогоднюю ночь начнется сразу после боя курантов и до 4 часов утра будет показано еще трижды.

Транспорт в эту ночь будет ходить до утра: расписание. Смотрите полную программу праздника и расписание новогодней ярмарки на все дни.

Михаил Контуев
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Фото: правительство Ярославской области
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