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Ревизия детских ёлок: «Госпожа-Метелица» контрастирует с реальностью

31 декабря 2017
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Новый год, театр, Ярославль, ёлки, НГ 2018

Наш специальный десант высадился в Ярославле на детских новогодних ёлках. Это особый жанр в театральном пространстве. С ревизией ёлок по городу отправились кандидат культурологии, доцент кафедры общих гуманитарных дисциплин и театроведения ЯГТИ Вячеслав Лётин и его шестилетний сынишка Марк.

Ёлка №1: кукольный театр

— Детский праздник аранжирован каторжным трудом артистов, выходящих по три-четыре раза на представление и родительской суетой, связанной с тем, как ребеночка одеть-причесать-обуть-привезти-увезти, а еще снять видео и сфоткаться с Дедом Морозом.

А вот успевают ли сами дети ощутить праздник, почувствовать его вкус, уловить создаваемую для них праздничную атмосферу? И что такое новогодняя елка сегодня…

Если не считать скулящих полуторагодовалых-трехлетних малышей, которые от усталости или испуганности время от времени начинали скулить во время спектакля, то этот случай «ёлочной» панорамы Ярославля классический; сначала спектакль, а после него интермедия около елки в фойе театра.

Старая добрая сказка «Госпожа-Метелица» составила контраст реальности и по снежности зимы, и по темпоритму, и по колориту. Спектакль, созданный творческим тандемом Алексея Смирнова и заслуженного работника культуры России Елены Бересневой получился «снежным», созерцательным, колоритным! Занесенные снегом домики немецкого селенья, где происходит действие, гигантские снежинки и сюрреалистические клубки-сугробы сценографии спектакля создают атмосферу той самой снежной, морозной зимы, хозяйка которой Госпожа-Метелица (Татьяна Старочкина).

Волшебный сюжет с попаданием к Хозяйке зимы сначала доброй падчерицы Луизы (Ольга Тимошина), а потом хамки-«душечки» Шаролотты (Ольга Жданович) разворачивается неспешно. Прелесть этого спектакля в панорамах сменяющихся декораций: заснеженный лес реального мира и по контрасту с ним — яблоневый сад; «деревенская» кровать Шарлотты и «королевская» госпожи-Метелицы. А самым эффектным эпизодом спектакля является решение перехода из одного мира в другой. По сюжету героини прыгают в колодец. В спектакле их падение превращается в фантастический калейдоскоп складывающихся в различные узоры снежинок самых причудливых форм.

Естественно трудолюбивая Луиза получает нарядное платье, сундук с приданым и симпатичного лесоруба Вильяма (Александр Кузнецов) в женихи, а избалованная Шарлотта оказывается вымазанной в смоле и вывалянной в перьях. Однако персонажи лишены «фольклорной» однозначности.

Мачеха фрау Хельга (Ирина Климушкина) третирует падчерицу из-за любви к родной дочери Шарлотте, которой и сама она с радостью служит. Шарлотта зла и глупа не от природы, а от воспитания. И эта неоднозначность героев отражается, прежде всего, в речевых характеристиках персонажей. В большинстве своем они точны, характерны и чисты. Однако для зрителя могло быть открытием, что и хитрого и практичного волшебного Кота с весьма явными капризно-подхалимскими интонациями и веселого лесоруба Вильяма с лирическим фальцетом играл Александр Кузнецов.

В сочетании с музыкой и вокалом, сценическому действию задается особый «повествовательный» ритм, отчего оно становилось пространством созерцания, релаксации и эстетического наслаждения.

И те же актеры предстают абсолютно иными в елочной интермедии после спектакля. Уже Рыжим-сангвиником (Ольга Жданович), Разноцветным-холериком (Ольга Тимошина) и Серым-меланхоликом (Александр Кузнецов) выбегают они к елке и стремительно увлекают детей и взрослых в хоровод. История с пропажей Мешка с подарками разворачивается весьма динамично. И приходят Дед Мороз (Валерий Смирнов) со Снегурочкой (Екатерина Зиновьева)… И вместе с клоунами они заполняют все пространство настолько, что кажется, что они везде. И невольно поддаешься их обаянию, и берешь соседей за руки, и едешь на волшебном поезде по Арктике за невероятным подарком…

Так что если не следить через объектив камеры за своим чадом, не критиковать его желание играть с механической избушкой на курьих ножках, и не танцевать «Чунга чангу», если разрешить ему смотреть на клоунов с безопасного расстояния, а взрослому расслабиться и вспомнить детство, то елка в кукольном театре это мероприятие, где можно отдохнуть душой. Что в наше время, согласитесь, большая редкость.

Скоро наши ревизоры отправятся на следующую ёлку и расскажут, что увидели там.

Вячеслав Лётин
Фото: Ярославский театр кукол
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