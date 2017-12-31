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Подстреленному говорящему ворону Васе сделали операцию в Москве
31 декабря 2017
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Говорящего ворона Васю из Ярославля, который успел стать звездой интернета, свозили в Москву. Там ему сделали операцию.
— Для крыла опасности нет, — рассказала хозяйка птицы Ирина Ёжикова. — А вот для ноги прогнозы неутешительные. Перелом голени поправим, а вот перелом нижней части ноги... Кость раздроблена, кровообращение нарушено. Кость пришлось укоротить, вынув мелкие части кости, которые собрать невозможно. Врач даже 50% не дает на то, что ногу возможно сохранить.
Напомним, Вася жил в просторном вольере на участке возле частного дома, его выпускали свободно полетать, но он всегда возвращался домой. Он уже успел стать звездой интернета. Слава к нему пришла, когда в сети появилось первое видео с его участием, где он говорит на камеру «Вася ворон».
На днях хозяйке птицы Ирине позвонили и сообщили, что ворона нашли. Он жив, но ранен — по птице кто-то стрелял. Васе повредили крыло и лапку.
Фото: Ирина Ёжикова/Facebook.com
Видео: Вася Ворон TV/Youtube.com
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