Подстреленному говорящему ворону Васе сделали операцию в Москве

Говорящего ворона Васю кто-то подстрелил

Говорящего ворона Васю из Ярославля, который успел стать звездой интернета, свозили в Москву. Там ему сделали операцию.

— Для крыла опасности нет, — рассказала хозяйка птицы Ирина Ёжикова. — А вот для ноги прогнозы неутешительные. Перелом голени поправим, а вот перелом нижней части ноги... Кость раздроблена, кровообращение нарушено. Кость пришлось укоротить, вынув мелкие части кости, которые собрать невозможно. Врач даже 50% не дает на то, что ногу возможно сохранить.

Напомним, Вася жил в просторном вольере на участке возле частного дома, его выпускали свободно полетать, но он всегда возвращался домой. Он уже успел стать звездой интернета. Слава к нему пришла, когда в сети появилось первое видео с его участием, где он говорит на камеру «Вася ворон».

На днях хозяйке птицы Ирине позвонили и сообщили, что ворона нашли. Он жив, но ранен — по птице кто-то стрелял. Васе повредили крыло и лапку.