«C Новым годом, Ярославль»: мэр показал город во всей красе

Мэр Владимир Слепцов порадовал ярославцев перед Новым годом красивой видеооткрыткой

Новогоднюю видеооткрытку разместил в социальных сетях мэр Ярославля Владимир Слепцов.

— Ярославль украшен праздничной иллюминацией и готов встречать Новый год со всей страной! — отметил градоначальник.

В первых же комментариях к ролику главу города и похвалили и немножко поругали.

— Вы и ваша команда просто молодцы, желаю вам не останавливаться на достигнутом и радовать своих любимых жителей, — написал Максим Перевалов.

— Красиво, но для такого большого города Ярославль мало украшен, — отметила Анна Холенкова.

Напомним, также с Новым годом яросалавцев поздравили губернатор и депутаты.

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