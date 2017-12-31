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«C Новым годом, Ярославль»: мэр показал город во всей красе
31 декабря 2017
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Новогоднюю видеооткрытку разместил в социальных сетях мэр Ярославля Владимир Слепцов.
— Ярославль украшен праздничной иллюминацией и готов встречать Новый год со всей страной! — отметил градоначальник.
В первых же комментариях к ролику главу города и похвалили и немножко поругали.
— Вы и ваша команда просто молодцы, желаю вам не останавливаться на достигнутом и радовать своих любимых жителей, — написал Максим Перевалов.
— Красиво, но для такого большого города Ярославль мало украшен, — отметила Анна Холенкова.
Напомним, также с Новым годом яросалавцев поздравили губернатор и депутаты.
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Фото: Владимир Слепцов/Vk.com
Видео: Владимир Слепцов/Vk.com
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