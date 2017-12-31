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«Нам необходима любовь»: что губернатор и депутаты пожелали ярославцам в 2018 году
31 декабря 2017
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Новогодние поздравления посыпались на ярославцев от избранных: от тех, кого мы выбрали в 2017 году и не только. И что же они нам желают?
Одним из первых своё поздравление опубликовал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
— Наступает Новый год! Каким он будет — зависит от каждого из нас, от нашего желания изменить жизнь к лучшему и самим стать чуть-чуть лучше и добрее друг к другу, внимательнее к своим близким. Нам всем необходимы участие, любовь и поддержка — именно это дает силы двигаться вперед и созидать. Дорогие друзья, поздравляю вас с наступающим Новым годом, пусть в ваших семьях царит мир и согласие. Счастья вам, радости и уверенности в завтрашнем дне. Пусть все задуманное сбудется.
От имени депутатов муниципалитета Ярославля горожан поздравил председатель Артур Ефремов:
— Благодарю всех, кто в уходящем году усердно работал на благо Ярославля. Всех, кто своим каждодневным трудом вносил вклад в общее дело. 2017 год был непростым — он был наполнен важными и интересными событиями. И, благодаря нашим совместным усилиям, мы завершаем его с достойными результатами. Новогодние праздники всегда особенные: они объединяют нас общими надеждами, смелыми планами, ожиданием радостных перемен. Пусть наступающий год будет годом созидательной и плодотворной работы, временем новых достижений. Пусть профессионализм, сила характера и любовь к родному городу помогут нам преодолеть все трудности и уверено шагнуть в будущее. Желаю всем в новом году крепкого здоровья и безоблачного счастья. Пусть задуманное осуществиться, а новые возможности чаще стучатся в дверь. Любви, достатка, оптимизма и радости.
Поздравил жителей Ярославской области и депутат Государственной думы от нашего региона Александр Грибов:
— Все-таки новогодние праздники занимают особое место в нашей жизни. Это время приятных хлопот, добрых встреч и радостных надежд. И никакая погода этому не помешает. Сегодня мы подводим итоги года уходящего и смотрим в новый — 2018-й. Уверен, что упорство, опыт и трудолюбие позволят осуществить все задуманное и достичь поставленных целей. Важно не ждать перемен, а создавать их самостоятельно. Пусть 2018 год откроет новые перспективы и возможности, станет годом успеха и процветания. Здоровья родным и близким, мира и добра, пусть все получится!
Тем временем люди соберутся большой толпой на площади и будут петь. Как принять участие в акции и какие ещё сюрпризы ждут ярославцев в новогоднюю ночь?
Фото: Дмитрий Миронов/Facebook.com
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