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Наши в Америке: дети в школах изучают современное искусство
1 января 2018
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Ярославцы улетели жить в Америку и ведут из-за океана дневник о жизни в штатах. Семья ярославского политика, экс-заммэра и бывшего соратника Урлашова — Дмитрия Донскова живёт в штатах уже около полугода, рассказывая в подробностях удивительные вещи из быта американцев. В этой серии ярославцы поделились тем, как в Америке изучают искусство ещё со школы.
И. Искусство
— В школьной программе особенное внимание уделяют изучению fine arts — искусств, под которыми понимают следующие дисциплины: изобразительное искусство, игру на музыкальных инструментах (более 20), хореографию, риторику, сценическое искусство, журналистику и различные цифровые направления изобразительного искусства. Это компьютерная графика и дизайн, фотография, мультипликация, кинематография, 3D-моделирование, — рассказывает жена ярославского политика Юлия Донскова. — Причём обязательным требованием большинства университетов является успешное прохождение как минимум двух семестров этих дисциплин, вне зависимости от выбранной специализации.
Как поясняют сами педагоги, они уверены, что это необходимо для гармоничного развития личности. Глядя на работы учеников, сложно с ними не согласиться.
Фото: Юлия Донскова
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