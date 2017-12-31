Дочь экс-участника Дома-2 из Ярославля спела с Ольгой Бузовой песню про мужчин

Экс-участник телешоу отвёз туда свою дочь

Ярославцы снова в эфире телешоу «Дом-2». На этот раз экс-участник шоу Александр Задойнов привёз на запись новогоднего эфира дочь Анастасию. Вместе с ним также приехала его новая девушка — фотограф из Ярославля Ольга Коваль со своим маленьким сыном.

12-летняя Настя Задойнова в эфире спела вместе с Ольгой Бузовой её хит «Мало половин». Короткий ролик об этом уже появился в Instagram-блоге о жизни звёзд.

— На съемках Новогоднего бала, все в сборе! — хвастался ранее в социальных сетях Александр Задойнов.

Напомним, в ноябре ярославский шоумен устроил свадьбу в прямом эфире.