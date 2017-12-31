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Дочь экс-участника Дома-2 из Ярославля спела с Ольгой Бузовой песню про мужчин
30 декабря 2017
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Ярославцы снова в эфире телешоу «Дом-2». На этот раз экс-участник шоу Александр Задойнов привёз на запись новогоднего эфира дочь Анастасию. Вместе с ним также приехала его новая девушка — фотограф из Ярославля Ольга Коваль со своим маленьким сыном.
12-летняя Настя Задойнова в эфире спела вместе с Ольгой Бузовой её хит «Мало половин». Короткий ролик об этом уже появился в Instagram-блоге о жизни звёзд.
— На съемках Новогоднего бала, все в сборе! — хвастался ранее в социальных сетях Александр Задойнов.
Напомним, в ноябре ярославский шоумен устроил свадьбу в прямом эфире.
Фото: Александр Задойнов
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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