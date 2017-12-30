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Ярославец получил шоколадку за то, что заделал ямы на разбитой дороге
30 декабря 2017
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Когда ямы достали настолько, что готов их заделать сам. Ярославец Никита Салов привёз машину кирпичей и уложил их аккуратно в провалы на улице Доронина.
— Хочу поделиться новогодним настроением и пристыдить наше правительство. И пускай будет стыдно за то, что не могут выполнить свои обязанности, — пишет Никита в группе «Подслушано у водителей». — Вот небольшой подарок на Новый год лично от меня улице Доронина. Водители, надеюсь, вздохнут с небольшим облегчением хотя бы на какое-то время!
В подарок за свою работу мужчина получил шоколадку от проезжавшей мимо девушки.
Кстати, ярославцы то и дело ремонтируют разные городские дороги самостоятельно.
Фото: Никита Салов
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