Ярославец получил шоколадку за то, что заделал ямы на разбитой дороге

Ярославец аккуратно заложил провалы кирпичами

Когда ямы достали настолько, что готов их заделать сам. Ярославец Никита Салов привёз машину кирпичей и уложил их аккуратно в провалы на улице Доронина.

— Хочу поделиться новогодним настроением и пристыдить наше правительство. И пускай будет стыдно за то, что не могут выполнить свои обязанности, — пишет Никита в группе «Подслушано у водителей». — Вот небольшой подарок на Новый год лично от меня улице Доронина. Водители, надеюсь, вздохнут с небольшим облегчением хотя бы на какое-то время!

В подарок за свою работу мужчина получил шоколадку от проезжавшей мимо девушки.

Кстати, ярославцы то и дело ремонтируют разные городские дороги самостоятельно.