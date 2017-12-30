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Новогоднее безумие: ярославцы устроили пробку на парковке торгового центра
30 декабря 2017
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Ярославль охватило настоящее предновогоднее безумие. У крупных торговых центров города сегодня огромные толпы людей и машин. Так, у торгового центра «Рио» на Тутаевском шоссе даже устроили настоящую пробку на парковке.
— Такого количества машин мы здесь никогда не видели, — признаются продавцы торгового центра.
Парковка у остальных торговых центров Ярославля сегодня также проблематична.
Напомним, сегодня на Юбилейном мосту две «Нивы» столкнулись с бензовозом.
Фото: Анна Ёлкина
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