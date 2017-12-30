Новогоднее безумие: ярославцы устроили пробку на парковке торгового центра

Такого количества машин на этой парковке не видели, наверное, никогда

Ярославль охватило настоящее предновогоднее безумие. У крупных торговых центров города сегодня огромные толпы людей и машин. Так, у торгового центра «Рио» на Тутаевском шоссе даже устроили настоящую пробку на парковке.

— Такого количества машин мы здесь никогда не видели, — признаются продавцы торгового центра.

Парковка у остальных торговых центров Ярославля сегодня также проблематична.

Напомним, сегодня на Юбилейном мосту две «Нивы» столкнулись с бензовозом.