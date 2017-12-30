Этой ночью на М-8 перевернулась иномарка. Есть пострадавшие

Машина жёстко приземлилась на крышу

Ранним утром на трассе М-8 перевернулась иномарка. Авария случилась около 4:30 утра на выезде из Ростова Великого у деревни Новосёлка. Иномарка «Шкода-Октавиа» перевернулась на крышу. Удар пришёлся прямо на лобовую часть авто.

— В ДТП есть пострадавшие, — сообщили в управлении МЧС России по Ярославской области. — На место выезжала дежурная смена ростовской пожарной части, наряд управления ГИББД и скорая.

Подробности происшествия уточняются.

Напомним, накануне на Костромской трассе случилась жуткая тройная авария: есть погибшие.