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Этой ночью на М-8 перевернулась иномарка. Есть пострадавшие
30 декабря 2017
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Ранним утром на трассе М-8 перевернулась иномарка. Авария случилась около 4:30 утра на выезде из Ростова Великого у деревни Новосёлка. Иномарка «Шкода-Октавиа» перевернулась на крышу. Удар пришёлся прямо на лобовую часть авто.
— В ДТП есть пострадавшие, — сообщили в управлении МЧС России по Ярославской области. — На место выезжала дежурная смена ростовской пожарной части, наряд управления ГИББД и скорая.
Подробности происшествия уточняются.
Напомним, накануне на Костромской трассе случилась жуткая тройная авария: есть погибшие.
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Фото: Управление МЧС России по ЯО
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