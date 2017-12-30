Верни долги: у ярославны отобрали красный внедорожник накануне праздника

Дорогую иномарку арестовали накануне праздника

Накануне Нового года у ярославны отобрали дорогую иномарку. 37-летняя женщина игнорировала свои долги по кредитам в 523 тысячи рублей, за что на неё возбудили дело судебные приставы кировского отдела в Ярославле.

— Судебные приставы составили акт описи и ареста Toyota RAV 4, и отвезли автомобиль на стоянку, — сообщили в управлении. — К общему долгу прибавляется теперь сумма исполнительского сбора в размере 37 тысяч рублей.

У женщины есть ещё несколько дней до праздников, чтобы найти полмиллиона рублей и рассчитаться по долгам, иначе её машину продадут.

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