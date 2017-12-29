Тем, кто лучше всех украсит свой двор к Новому году, мэрия устроит праздник

Мэрия призывает ярославцев украшать к Новому году дворы

В Ярославле мэрия объявила конкурс на лучшее новогоднее украшение двора. Назвали его «Снежная сказка в нашем дворе». Правда принять участие в нём смогут только жители Фрунзенского и Красноперекопского районов.

— Участвовать могут все: активисты советов многоквартирных домов, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, комитетов территориального общественного самоуправления и просто жильцы домов, — уточнили в мэрии Ярославля.

Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 12 января на электронную почту Написать письмо или Написать письмо . Во дворы, про которые напишут участники конкурса, выедет специальная комиссия. Она проверит, есть ли во дворе новогодняя ёлка, снежные или ледяные фигуры, оценят дизайн, оригинальность оформления и чистоту.

Тем, у кого двор будет украшен лучше, мэрия у дома устроит праздник. Будут и подарки, но власти пока не рассказывают какие. Говорят, что это должно стать сюрпризом.

А накануне чиновники прошерстили все ярославские магазины с пиротехникой. Кого и как накажут за петарды.