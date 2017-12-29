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Тем, кто лучше всех украсит свой двор к Новому году, мэрия устроит праздник

29 декабря 2017
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Новый год, Ярославль

В Ярославле мэрия объявила конкурс на лучшее новогоднее украшение двора. Назвали его «Снежная сказка в нашем дворе». Правда принять участие в нём смогут только жители Фрунзенского и Красноперекопского районов.

— Участвовать могут все: активисты советов многоквартирных домов, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, комитетов территориального общественного самоуправления и просто жильцы домов, — уточнили в мэрии Ярославля.

Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 12 января на электронную почту Написать письмо или Написать письмо. Во дворы, про которые напишут участники конкурса, выедет специальная комиссия. Она проверит, есть ли во дворе новогодняя ёлка, снежные или ледяные фигуры, оценят дизайн, оригинальность оформления и чистоту.

Тем, у кого двор будет украшен лучше, мэрия у дома устроит праздник. Будут и подарки, но власти пока не рассказывают какие. Говорят, что это должно стать сюрпризом.

А накануне чиновники прошерстили все ярославские магазины с пиротехникой. Кого и как накажут за петарды.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: мэрия Ярославля
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