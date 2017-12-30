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Покажи свою ёлку: собираем самые необычные новогодние деревья ярославцев
30 декабря 2017
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76.ru опубликует топ самых необычных ёлок из домов ярославцев. В этом году вы выбрали живую или искусственную ёлочку? Украсили её ярко и разноцветно или в одной цветовой гамме? Она занимает у вас полкомнаты? Делитесь кадрами вашей необычной ёлки.
— Мне не нравится, когда модно, я люблю, чтобы как в детстве. Поэтому и игрушки у нас многие ещё из нашего детства, да и в магазинах сейчас можно найти копии тех, которые в ящиках из под посылок хранили, — говорит ярославна София Галлиулина, наряжая дома ёлку, высотой почти в два этажа.
Редакция портала тоже нарядила свою ёлочку, но виртуальную. Как это было, смотрите на видео.
Присылайте фото своих ёлочек на почту: Написать письмо.
Фото: София Галлиулина
Видео: Анна Елкина
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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