Ярославцы просят у Деда Мороза здоровья и много денег

Большинство ярославцев сказали, что попросили бы у Дедушки здоровья себе и близким

Почти тысяча человек в группе портала 76.ru в социальной сети «ВКонтакте» приняла участие в опросе «Если можно попросить Дедушку только о чём-то одном, о чём попросили бы?».

— Большинство людей (60%) сказали, что попросили бы здоровья себе и близким. 13% участников голосования ответили, что попросили бы много денег, 8% — мир во всём мире, 7% — любви и 6% — хорошую работу. 2% мечтают, чтобы Дед Мороз подарил им щеночка, и 1% — чтобы вырос биткоин.

Остальные участники опроса оставляли свои варианты пожеланий в комментариях.

— Чтоб Порошенко и Саакашвили застукали в сауне в недвусмысленной позе, — пошутил Антон Долгополов.

В другом голосовании в той же группе ярославцы рассказали, где проведут новогоднюю ночь.