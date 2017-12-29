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Ярославцы просят у Деда Мороза здоровья и много денег
29 декабря 2017
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Почти тысяча человек в группе портала 76.ru в социальной сети «ВКонтакте» приняла участие в опросе «Если можно попросить Дедушку только о чём-то одном, о чём попросили бы?».
— Большинство людей (60%) сказали, что попросили бы здоровья себе и близким. 13% участников голосования ответили, что попросили бы много денег, 8% — мир во всём мире, 7% — любви и 6% — хорошую работу. 2% мечтают, чтобы Дед Мороз подарил им щеночка, и 1% — чтобы вырос биткоин.
Остальные участники опроса оставляли свои варианты пожеланий в комментариях.
— Чтоб Порошенко и Саакашвили застукали в сауне в недвусмысленной позе, — пошутил Антон Долгополов.
В другом голосовании в той же группе ярославцы рассказали, где проведут новогоднюю ночь.
Фото: правительство Ярославской области
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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