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Чем заняться в предновогодние выходные в Ярославле: афиша
30 декабря 2017
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В последние выходные в этом году предлагаем отдохнуть! Когда все подарки куплены, а салаты нарезаны, можно и прогуляться. Чем заняться сегодня, 30 декабря, в Ярославле, читайте в материале.
Советская площадь
12:00–22:00 — работа ярмарочных рядов: торговля продуктами питания, сувенирами, товарами народного потребления.
10:00–15:00 — матчи по хоккею среди любительских команд «Студеный лед».
15:00–22:00 — массовое катание на открытом катке.
17:30–21:30 — эстафеты «Веселые старты».
Ледовый дворец «Манеж», улица Чкалова, 20а
10:30 — открытый зимний чемпионат и первенство Ярославля по лёгкой атлетике.
ТРЦ «Аура»
10:00–22:00 — новогодняя ярмарка фермерских продуктов и подарков hand made «Капуста маркет».
Фото: Александр Погорелов
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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