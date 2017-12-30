Чем заняться в предновогодние выходные в Ярославле: афиша

На Советской площади каждый день есть чем заняться

В последние выходные в этом году предлагаем отдохнуть! Когда все подарки куплены, а салаты нарезаны, можно и прогуляться. Чем заняться сегодня, 30 декабря, в Ярославле, читайте в материале.

Советская площадь

12:00–22:00 — работа ярмарочных рядов: торговля продуктами питания, сувенирами, товарами народного потребления.

10:00–15:00 — матчи по хоккею среди любительских команд «Студеный лед».

15:00–22:00 — массовое катание на открытом катке.

17:30–21:30 — эстафеты «Веселые старты».

Ледовый дворец «Манеж», улица Чкалова, 20а

10:30 — открытый зимний чемпионат и первенство Ярославля по лёгкой атлетике.

ТРЦ «Аура»

10:00–22:00 — новогодняя ярмарка фермерских продуктов и подарков hand made «Капуста маркет».