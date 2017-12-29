Упряжки с хаски и бал-маскарад: чем заняться в новогодние праздники в Ярославской области

Волшебный бал-маскарад пройдёт в Ростове Великом

Что делать в новогодние праздники? Есть оливье и пить шампанское – ответят большинство. Но это же так скучно. Да и для фигуры вредно. А почему бы не сходить бал-маскарад? Или посмотреть на огромные ледяные скульптуры, а потом погулять по Рождественской ярмарке в стиле Германии и Чехии. А может, вы хотите на несколько дней стать кочевником? Или в упряжке, запряжённой хаски, прокатиться с ветерком? Тем более, что так далеко ехать не придётся. Это всё рядом. И 76.ru вам расскажет, куда отправиться на новогодние каникулы, чтобы потом было что вспомнить.

Владимир

Во Владимире будут гулять аж до 14 января. Там с 11 до 22 часов на Соборной площади проходит Рождественская ярмарка.

— Гостей и жителей ждут весёлые игры, новогодние забавы, сюрпризы и хороводы. В праздничные дни работает ледяной каток, торговые шале и аттракционы для детей и взрослых, — рассказали организаторы мероприятия.

Обычной дискотекой уже никого не удивишь. Поэтому владимирцы придумали кое-что покруче: 5 января в 12 часов всех ждут на фреш-проект «Самовар-пати» в «Деревне Дуралеевка». Здесь пройдет игровое действие с чайными частушками и песнями о самоваре, необычными русскими забавами и хороводами и флешмоб «Барыня ты моя». Главным же обрядом станет чаепитие в самых лучших его традициях.

7 января в 11:30 в парке «Дружба» начнутся «Рождественские встречи с Марьей Искусницей». Для гостей приготовили исконно русские игры, забавы, колядки и хороводы. Вечером на катке пройдет ретродискотека «Яркий снег».

14 января в 12 часов на Театральной и Соборной площадях пройдет седьмой забег Дедов Морозов. На забег выходят и дружными компаниями, и целыми семьями.

Иваново

Очень интересную и необычную программу приготовили в Иваново. Жителей и гостей города ждут в центре города на площади Пушкина. Там впервые пройдёт Рождественская ярмарка в духе новогодней Германии и Чехии. Для каждого дня каникул разработана своя программа.

1 января — день русских щей. Гостей ждут танцевальный марафон, хороводы, эстафеты с поварешками.

2 января — день русского самовара. Среди конкурсов и игр: танец-присядка – раздувание самовара, собрать лучинки для самовара, наполнить кружкой самовар.

3 января — день народного умельца. Участникам предложат поиграть на ложках, сложить пирамиду из брусков, намотать веревку, забить гвоздь.

4 января — Забава-рукодельница. Пройдут конкурс на самую длинную ленту, танцы с цветными резинками, эстафеты с платочками и веревочками.

5 января — «Народный артист». Каждый сможет принять участие в танцевальном конкурсе, отгадать песню, прочитать стихи.

6 января — Святки, канун Рождества. Пройдут конкурс колядок, эстафеты и игры с ледянками, с лентами, гадания с помощью валенка.

7 января — рождественские гулянья.

Кострома

В Костроме с 1 по 13 января пройдёт традиционный фестиваль снежно-ледовых скульптур. Посмотреть на огромные ледяные фигуры можно будет на Сусанинской площади.

Переславль-Залесский

Уже 1 января всех ждут на гуляночку в Берендеев двор.

2 января жителей и гостей города приглашают в музей крестьянского дизайна «Конь в пальто».

— Прямо с утра всех угостят безалкогольным сбитнем, сваренным по старинному рецепту, и деревенским мороженым, пригласят сделать селфи с народных костюмах. В 13 часов начнется карнавал на катке «Ледовый», в полном карнавальном костюме вход бесплатный. В музее «Рождение сказки и славянской мифологии» каждый день зимних каникул веселое представление, — рассказывают организаторы.

А 7 января в Рождество Переславский музей-заповедник проведет семейный праздник: в программе — снежные фигуры, зимние аттракционы, большой фейерверк и зимняя дискотека.

Ну а самое яркое событие произойдет 13 января – музыкально-воздушное шоу «Полет со вкусом мандарина»! Как только зажгутся первые звезды на небе, на главной площади города наполнятся морозным воздухом яркие оболочки тепловых аэростатов. Гостей ждёт музыка на любой вкус (фолк, классика, новогодние миксы от любимых диджеев), хороводы у елки и горячее угощение от переславских рестораторов. Любой желающий сможет подняться на воздушном шаре мандаринового цвета и стать участником флешмоба «Светящиеся шары».

Ростов Великий

Большую программу приготовили и в Ростове Великом. На Соборной площади поставили большую ёлку. Там уже проводят новогодние представления и шоу. А с 1 января начнут свою работу: мастерская новогодних игрушек, офис новогоднего квеста, приёмная Деда Мороза, ярмарка ростовского сувенира, ростовские лакомства и различные дегустационные точки.

В дни зимних каникул на территории Ростовского кремля — «волшебный» вертеп, ледяные скульптуры и рождественский перезвон, «музейный сувенир» и приятные новогодние сюрпризы, горка и прокат коньков.

А в ночь с 7 на 8 января в зале гимназии имени Кекина пройдет ночной Рождественский бал-маскарад. Он начнётся в 21:00. Гости бала смогут закружиться под музыку вальса, мазурки, польки, блеснуть нарядами. Послушать романсы в кругу друзей, поиграть в бальные игры и завести новые знакомства.

— Бал необычен тем, что все гости скрываются под масками. Интрига сохраняется в течение всего вечера, — рассказали организаторы.

Сергиев Посад

Почувствовать себя кочевником можно будет в Сергиевом Посаде. В селе Морозове есть этнопарк «Кочевник». Это уникальное место, сочетающее в себе быт кочевых народов и невероятную природу. В музыкальной юрте можно поучаствовать в интереснейших мастер-классах, поиграть на диджериду, варганах, поющих чашах и многих других необычных музыкальных инструментах!

Суздаль

В Суздале надо обязательно побывать в Музее деревянного зодчества. Музей расположен под открытым небом, на природе. Здесь собраны деревянные жилые и культовые постройки XVIII–XIX веков, свезенные со всей Владимирской области.

А еще стоит заглянуть в дегустационный зал Суздальского медоваренного завода и попробовать 10 сортов местной медовухи! Зимой в окрестностях Суздаля можно покататься на упряжках, запряженных хаски.

Ярославль

Для тех, кто собирается новогодние праздники провести в Ярославле, также приготовили насыщенную праздничную программу. Крупнейшая рождественская ярмарка в регионе — на Советской площади. Её сказочно украсили огнями и игрушками. Ещё одно украшение площади — открытый каток.

Праздничные программы в новогодние каникулы в Ярославле предлагают самые разнообразные. Можно отметить праздник по-купечески в музее истории города: действие происходит в 90-е годы XIX столетия, в Ярославле, в доме купцов Кузнецовых. А можно по-дворянски в Карабихе: вас ждет прием у хозяйки усадьбы, экскурсия по старинному барскому дому, знакомство с традициями и обычаями празднования Рождества, домашнее вертепное представление, встреча с Дедом Морозом в верхнем парке.

Так что доставайте карнавальные костюмы и выбирайте маски. А ещё не наедайтесь сильно: оставьте место для щей, мороженого, сбитня и, конечно, медовухи.