Такой Ярославль: 15 лучших снимков города за год

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Фоторепортаж
В этом году мы завели самую, наверное, тёплую рубрику — #Такой_Ярославль. Каждый вечер фотограф Саша Савельева выкладывала в нашу группу Вконтакте фотоподборку — каким был город в этот день. Каким он был для неё — не туристический нарядный Ярославль, а тот город, по которому ходишь каждый день, тихий или солнечно-радостный, впечатляющий или чуть приунывший. Разный!
Фото: Александра Савельева, Не бойся иногда подурачиться, это ж так круто
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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