Такой Ярославль: 15 лучших снимков города за год

Погуляйте от души в новогодние каникулы!

В этом году мы завели самую, наверное, тёплую рубрику — #Такой_Ярославль. Каждый вечер фотограф Саша Савельева выкладывала в нашу группу Вконтакте фотоподборку — каким был город в этот день. Каким он был для неё — не туристический нарядный Ярославль, а тот город, по которому ходишь каждый день, тихий или солнечно-радостный, впечатляющий или чуть приунывший. Разный!

— Открою маленький секрет: город разговаривает с тобой, если смотреть на него с любовью и хотя бы на секундочку останавливаться в суете, — говорит Саша.

Так что притормозим предновогоднюю спешку. Посмотрим самые душевные фотографии нашего любимого города. И послушаем, что же желает нам Ярославль, мудрый и устремленный в 2018 год.

Окружай себя красотой. И заведи котика, с ним теплее

Насыщайся солнечным светом при любой возможности

Мечтай о прекрасном. Ставь большие и важные цели

И обязательно лети, беги, иди, ползи к ним

Много гуляй летом. И встречай на своем пути маленькие сюрпризы

Слушай почаще своего внутреннего ребенка, он интересно рассуждает, а еще и частенько прав

Люби свое дело

Меньше ругай реальность, ищи яркие краски. Они есть всегда

Иногда можно и погрустить. И лучше в это время хорошенько выспаться

Не бойся иногда подурачиться, это ж так круто

Много-много обнимайся с любимыми и говори им о своих чувствах

И не забудь загадать самое заветное желание в новогоднюю ночь