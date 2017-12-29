Суд вынес приговор банде наркоторговцев, поделившей Ярославль на сферы влияния

11 человек признаны виновными в распространении наркотиков

Полиция в Ярославле задержала шестерых человек, приехавших в Россию из ближнего зарубежья, чтобы заниматься сбытом наркотиков.

Работая над делом, следователи установили еще пятерых человек, принадлежавших к этой банде наркоторговцев, среди которых были не только иностранцы, но и граждане России. Полицейские установили, что люди в группировке были распределены по районам города.

— Член группы получал наркотическое средство, формировал из него разовые порции и сбывал через закладки в конкретном районе Ярославля. В ходе расследования уголовного дела все члены группы признали вину в полном объеме, — рассказали в полиции.

Во время расследования у банды изъяли 2,5 килограмма героина.

Дзержинский суд признал всех членов банды виновными в сбыте наркотиков. Они получили от четырех до восьми лет лишения свободы, большинство будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

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