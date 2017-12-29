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В Рыбинске выскочившую из троллейбуса карманницу сбила машина
29 декабря 2017
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Полиция возбудила уголовное дело на 31-летнюю жительницу Московской области, которую задержали в Рыбинске.
25 декабря в троллейбусе она вытащила сотовый телефон из кармана 17-летнего парня. Вроде и телефон не дорогой — около шести тысяч рублей, но молодой человек, заметив пропажу, решил вернуть свой сотовый и рванул вслед за карманницей. Тут как раз троллейбус распахнул двери на остановке, женщина выскочила и начала перебегать дорогу в неположенном месте. Правда, далеко она не убежала — женщину сбила машина.
— Украденный телефон полиция вернула владельцу, а на карманницу завели уголовное дело по статье «кража», — рассказали в УМВД по Ярославской области.
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Фото: Александра Савельева
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