В Ярославле маршрутка сбила десятилетнего мальчика

Мальчика на проспекте Октября сбила 95-я маршрутка

Вчера в шестом часу вечера в Ярославле на проспекте Октября произошло ДТП — маршрутка сбила десятилетнего мальчика. Случилось это около остановки «Институт мономеров».

— Ребёнка сбил микроавтобус «Форд», — рассказали в главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Маршрутка ехала по 95 маршруту.

Ребёнку врачи оказали помощь. Сейчас мальчик лечится дома.

Ещё одно ДТП произошло сегодня утром в районе остановки «улица Волгоградская». Там троллейбус столкнулся с легковушкой.