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В Ярославле маршрутка сбила десятилетнего мальчика
29 декабря 2017
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Вчера в шестом часу вечера в Ярославле на проспекте Октября произошло ДТП — маршрутка сбила десятилетнего мальчика. Случилось это около остановки «Институт мономеров».
— Ребёнка сбил микроавтобус «Форд», — рассказали в главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Маршрутка ехала по 95 маршруту.
Ребёнку врачи оказали помощь. Сейчас мальчик лечится дома.
Ещё одно ДТП произошло сегодня утром в районе остановки «улица Волгоградская». Там троллейбус столкнулся с легковушкой.
Фото: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ/Vk.com
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