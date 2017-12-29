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Город

В Ярославле чиновники прошерстили магазины пиротехники

29 декабря 2017
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Новый год, пиротехника, Ярославль, НГ 2018

Перед Новым годом сотрудники мэрии решили проверить все ярославские магазины, где продают пиротехнику. Они взяли с собой в рейд полицейских и спасателей и пошли по торговым точкам. Их в городе не так уж и много — 15.

 — Вся продукция должна быть сертифицирована, — рассказал директор муниципального «Центра охраны правопорядка города Ярославля» Сергей Шевкун. — Покупателям должны предоставлять информацию о сроках годности, правилах применения и утилизации продукции. На каждый вид продукции должны быть предоставлены документы по первому же требованию.

По итогам проверки в мэрии сказали, что в городе нет проблемы с торговлей петардами и ракетами на развалах и стихийных рынках. И напомнили, что за продажу пиротехники в неустановленном месте предусмотрен штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей.

Тем временем ярославцы рассказали как планируют отмечать Новый год.

Михаил Контуев
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Фото: мэрия Ярославля
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