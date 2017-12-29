В Ярославле троллейбус угодил в ДТП

Авария произошла, когда троллейбус поворачивал в депо

Сегодня утром в Ярославле на Ленинградском проспекте в районе остановки «Улица Волгоградская» троллейбус столкнулся с легковушкой.

— Авария случилась, когда троллейбус высадил на конечной всех пассажиров и поворачивал с проспекта в депо, — рассказали очевидцы. — Иномарка ехала по Ленинградскому в сторону центра.

В обстоятельствах аварии сейчас разбираются сотрудники Госавтоинспекции. Им предстоит выяснить, кто был виноват в произошедшем.

Тем временем в Рыбинске 32-летний мужчина напал на таксиста и ограбил его.