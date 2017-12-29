На ремонт дорог в Ярославской области в следующем году потратят полтора миллиарда рублей

В 2018 году на ремонт дорог потратят больше денег, чем в этом

На ремонт дорог в 2018 году Ярославская область получит из федерального бюджета 730 миллионов рублей. Власти решили потратить на проект «Безопасные и качественные дороги» в следующем году на 105 миллионов рублей больше, чем в этом. Такую же сумму на дороги региона выделят из бюджета области и города.

— Распоряжение Правительства РФ уже подписано, — рассказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на своей странице в Facebook. — Отремонтируем 80 километров дорог. Как можно раньше проведем торги, чтобы подрядчики смогли приступить к работам в хорошую погоду.

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