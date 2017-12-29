У мэра Ярославля закончились пряники: кто будет наказан

Мэр накажет частные компании за неубранные улицы вокруг офисов

У мэра Ярославля закончились пряники. О чём он грозно заявил на утренней планёрке в городской администрации. Теперь гнев градоначальника обрушится на предпринимателей и частные компании города.

— Ни один магазин, ни один банк не вышел обработать улицу. Гололёд был страшный, — ругался мэр Владимир Слепцов. — Бездействие физических и юридических лиц, которые работают на территории города, угнетает. К сожалению, люди испортились. Мы иногда пряником, иногда — кнутом. А пряники у нас все закончились.

Теперь юридические и физические лица Ярославля, кто работает в офисах, имеющих большой вход или крыльцо, получат административные протоколы за бездействие.

Напомним, в Ярославле застукали коммунальщиков, посыпающих дорогу песком.