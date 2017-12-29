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У мэра Ярославля закончились пряники: кто будет наказан
29 декабря 2017
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У мэра Ярославля закончились пряники. О чём он грозно заявил на утренней планёрке в городской администрации. Теперь гнев градоначальника обрушится на предпринимателей и частные компании города.
— Ни один магазин, ни один банк не вышел обработать улицу. Гололёд был страшный, — ругался мэр Владимир Слепцов. — Бездействие физических и юридических лиц, которые работают на территории города, угнетает. К сожалению, люди испортились. Мы иногда пряником, иногда — кнутом. А пряники у нас все закончились.
Теперь юридические и физические лица Ярославля, кто работает в офисах, имеющих большой вход или крыльцо, получат административные протоколы за бездействие.
Напомним, в Ярославле застукали коммунальщиков, посыпающих дорогу песком.
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Фото: Владимир Слепцов / vk.com
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