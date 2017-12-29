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В Ярославле под суд пойдёт водитель, погубивший в ДТП молодую женщину
29 декабря 2017
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Водитель фуры, устроивший смертельное ДТП на Юго-Западной окружной дороге в Ярославле, пойдёт под суд.
В той страшной аварии умерла молодая женщина Мария Симакова. 3 сентября она возвращалась домой с работы на своём автомобиле «Чери». Она остановилась, чтобы развернуться. В этот момент 39-летний водитель фуры влетел в её машину сзади. «Чери» отбросило на встречку прямо под другую фуру. Мария скончалась на месте. У неё остались муж и маленький сын. У самой женщины были большие планы на будущее. Она очень хотела родить второго ребёнка.
— ДТП произошло потому, что 39-летний житель Вологодской области не выбрал правильную скорость и безопасную дистанцию. Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы, — рассказали в прокуратуре по Ярославской области.
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Фото: Мария Симакова/Vk.com
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