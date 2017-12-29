|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Мокрый Новый год: в Некрасовском районе из реки откачивают воду
29 декабря 2017
2 697 4
Из-за большого количества осадков и возможного подтопления берегов Некрасовский район Ярославской области перевели в режим повышенной готовности. Сейчас вода не дошла до жилых домов, но на случай ухудшения обстановки в районах уже готовят лодки, катера на воздушной подушке и пункты временного размещения людей.
— Сегодня все меры, принимаемые в регионе для недопущения подтопления, находятся на контроле правительства области, — сказал заместитель председателя регионального правительства Роман Колесов. — Пристальное внимание мы уделяем зоне реки Рыбинки в Некрасовском районе, где месяц не работала насосная станция. Эта станция обслуживается управлением «Ярославльмелиоводхоз», находящемся в ведении Министерства сельского хозяйства. Сегодня началась откачка воды. Работа насосов идет в круглосуточном режиме, что позволит исключить подтопление.
На Рыбинском водохранилище корректируют сбросы воды. Усилен контроль за качеством питьевой воды.
Читайте также: мэрия Ярославля выпустила экстренное предупреждение о возможных подтоплениях.
Может, вам удобнее читать нас в Telegram? Там еще можно подсмотреть за жизнью редакции.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Культура
Стиль и красота
Фильм недели
25 декабря
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
типичный проект для... далее
19 декабря
«Звездные войны»: когда интрига не важна
Страсти в самой известной и самой далекой галактике разгораются нешуточные.
во во зажрались ........... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров