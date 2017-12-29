Мокрый Новый год: в Некрасовском районе из реки откачивают воду

Уровень воды в реках поднялся

Из-за большого количества осадков и возможного подтопления берегов Некрасовский район Ярославской области перевели в режим повышенной готовности. Сейчас вода не дошла до жилых домов, но на случай ухудшения обстановки в районах уже готовят лодки, катера на воздушной подушке и пункты временного размещения людей.

— Сегодня все меры, принимаемые в регионе для недопущения подтопления, находятся на контроле правительства области, — сказал заместитель председателя регионального правительства Роман Колесов. — Пристальное внимание мы уделяем зоне реки Рыбинки в Некрасовском районе, где месяц не работала насосная станция. Эта станция обслуживается управлением «Ярославльмелиоводхоз», находящемся в ведении Министерства сельского хозяйства. Сегодня началась откачка воды. Работа насосов идет в круглосуточном режиме, что позволит исключить подтопление.

На Рыбинском водохранилище корректируют сбросы воды. Усилен контроль за качеством питьевой воды.

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