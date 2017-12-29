В новогоднюю ночь центр Ярославля перекроют по большому кругу

В новогоднюю ночь в центр лучше не ехать на машине

Накануне праздников в Ярославле предлагают ещё больше перекрыть центр города. Сегодня на утренней планёрке в мэрии управление ГИББД по Ярославской области предложило расширить пешеходную зону в Новогоднюю ночь. Центр предлагают перекрыть по большому кругу.

— По сравнению с прошлым годом провели мониторинг, решили сделать по большому кругу, — прокомментировали в управлении ГИББД.

Однако мэр Ярославля не согласился с такими изменениями.

— Мы не можем сегодня этого сделать. Нет времени, и нет техники, чтобы перекрывать столько дорог. Мы ведь обсуждали все эти вопросы ранее, коллеги, — ответил Владимир Слепцов.

Однако в новогоднюю ночь всё-таки расширят перекрытую зону: частично перекроют Советскую улицу (от Молодёжной поликлиники), закроют Первомайский переулок. Где ещё будет закрыт проезд на новогодние праздники, смотрите тут.