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В новогоднюю ночь центр Ярославля перекроют по большому кругу
29 декабря 2017
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Накануне праздников в Ярославле предлагают ещё больше перекрыть центр города. Сегодня на утренней планёрке в мэрии управление ГИББД по Ярославской области предложило расширить пешеходную зону в Новогоднюю ночь. Центр предлагают перекрыть по большому кругу.
— По сравнению с прошлым годом провели мониторинг, решили сделать по большому кругу, — прокомментировали в управлении ГИББД.
Однако мэр Ярославля не согласился с такими изменениями.
— Мы не можем сегодня этого сделать. Нет времени, и нет техники, чтобы перекрывать столько дорог. Мы ведь обсуждали все эти вопросы ранее, коллеги, — ответил Владимир Слепцов.
Однако в новогоднюю ночь всё-таки расширят перекрытую зону: частично перекроют Советскую улицу (от Молодёжной поликлиники), закроют Первомайский переулок. Где ещё будет закрыт проезд на новогодние праздники, смотрите тут.
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Фото: Александра Савельева
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