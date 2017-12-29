В Ярославле в хороводе закружились снегоуборочные машины

Ночной хоровод

Видео со снегоуборочными машинами выложил у себя паблик «Дороги Ярославской области». Видео завораживающее — сразу несколько снегоуборочных машин кружат на Юбилейной площади вокруг светящейся шапки.

В хороводе машины вычищают площадь, как и велел мэр Ярославля, до асфальта.

— Отдать «Яравтодору» весь город на очистку! — вдохновился роликом в группе «Дороги Ярославля» Андрей Ульянов.

— А вот по проспекту Авиаторов так не поездишь, — внёс долю скепсиса Максим Строганов.