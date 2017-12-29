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В Ярославле в хороводе закружились снегоуборочные машины
29 декабря 2017
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Видео со снегоуборочными машинами выложил у себя паблик «Дороги Ярославской области». Видео завораживающее — сразу несколько снегоуборочных машин кружат на Юбилейной площади вокруг светящейся шапки.
В хороводе машины вычищают площадь, как и велел мэр Ярославля, до асфальта.
— Отдать «Яравтодору» весь город на очистку! — вдохновился роликом в группе «Дороги Ярославля» Андрей Ульянов.
— А вот по проспекту Авиаторов так не поездишь, — внёс долю скепсиса Максим Строганов.
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Фото: Дороги Ярославской области/Facebook.com
Видео: Дороги Ярославской области/Facebook.com
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