|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В Ярославле пассажир напал на таксиста и ограбил его
29 декабря 2017
1 719 0
В Рыбинске 32-летний мужчина напал на таксиста и ограбил его.
49-летний таксист ответил на вызов и приехал забирать пассажира. Тот попросил отвезти его в Ярославль. В пути мужчина повёл себя агрессивно. Однако водитель побоялся сделать замечание и поехал дальше.
— В Ярославле преступник, угрожая водителю, забрал у последнего все имеющие деньги — 350 рублей. Его удалось задержать. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Культура
Стиль и красота
Фильм недели
25 декабря
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
типичный проект для... далее
19 декабря
«Звездные войны»: когда интрига не важна
Страсти в самой известной и самой далекой галактике разгораются нешуточные.
во во зажрались ........... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров