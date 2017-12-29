В Ярославле пассажир напал на таксиста и ограбил его

У таксиста отобрали все деньги

В Рыбинске 32-летний мужчина напал на таксиста и ограбил его.

49-летний таксист ответил на вызов и приехал забирать пассажира. Тот попросил отвезти его в Ярославль. В пути мужчина повёл себя агрессивно. Однако водитель побоялся сделать замечание и поехал дальше.

— В Ярославле преступник, угрожая водителю, забрал у последнего все имеющие деньги — 350 рублей. Его удалось задержать. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности, — рассказали в УМВД по Ярославской области.