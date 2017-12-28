Укусы, синяки и кровоподтёки: новые подробности конфликта ярославского кафе и «Ревизорро»

В полиции разбираются в случившемся

После инцидента в ярославском кафе «Шашлык-Машлык» съёмочная группа проекта «Ревизорро с Ириной Ух» провела в Кировском отделении полиции Ярославля несколько часов. Как утверждают представители телеканала «Пятница!», после нападения владельца кафе и группы неизвестных мужчин у ведущей Ирины Ух осталось несколько кровоподтеков и синяков, у оператора вывихнуто плечо, а администратора группы укусил за ногу повар.

Кроме того, по словам пресс-службы телеканала «Пятница!», у Ирины и её коллег украли личные вещи и деньги. Вернули их уже в отделении полиции. За нападение на съемочную группу и воспрепятствование журналисткой деятельности было возбуждено два уголовных дела.

Вся съёмочная группа оказалась в отделении полиции

— Хочется выразить искреннюю благодарность оперативникам, которые, как оказалось, единственные владеют ситуацией в городе и могут решать проблемы, которые все считали нерешаемыми. Спасибо нашим коллегам-журналистам, которые забили тревогу и заставили крутиться колеса правосудия чуть быстрее. А то мы бы провели в отделении полиции всю ночь. Спасибо всем неравнодушным! — прокомментировала случившееся продюсер проекта «Ревизолушка» Оксана Щербакова.

Владелец заведения опровергает данную информацию. Он утверждает, что всё случившееся — провокация.

По данному факту возбудили два уголовных дела

Напомним, конфликт между командой передачи «Ревизорро» и сотрудниками кафе «Шашлык-Машлык» произошёл 27 декабря.