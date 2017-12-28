Мы почувствуем их любовь: ярославцев покажут на ТНТ

ТНТ приедет к нам 4 и 5 января

Ярославцы получат шанс попасть на ТНТ. 3 и 4 января на Советской площади будут проходить съёмки промороликов. Специально для этого телеканал предоставит гигантский трейлер, гримёров и съёмочную группу. Для участия необходимо зарегистрироваться в специальном шатре ТНТ.

— Каждый, кто снимется в ролике, должен будет поделиться им на своей страничке в соцсети с хештегом #ТНТздесь. Лучшие выберут путём голосования. Они попадут в эфир, — рассказали организаторы мероприятия.