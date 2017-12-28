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Мы почувствуем их любовь: ярославцев покажут на ТНТ
28 декабря 2017
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Ярославцы получат шанс попасть на ТНТ. 3 и 4 января на Советской площади будут проходить съёмки промороликов. Специально для этого телеканал предоставит гигантский трейлер, гримёров и съёмочную группу. Для участия необходимо зарегистрироваться в специальном шатре ТНТ.
— Каждый, кто снимется в ролике, должен будет поделиться им на своей страничке в соцсети с хештегом #ТНТздесь. Лучшие выберут путём голосования. Они попадут в эфир, — рассказали организаторы мероприятия.
Фото: http://popadinatnt.tnt-online.ru/
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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