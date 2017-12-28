|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Алименты вместо новогодних подарков: отец задолжал сыну почти полмиллиона рублей
28 декабря 2017
1 373 7
Житель Данилова в скором времени окажется без «Газели». Ведь мужчина задолжал четырёхлетнему сыну и супруге кругленькую сумму. Отец не выплачивал алименты в течение нескольких лет. А ещё набрал кредитов. Итог: задолженность в полмиллиона рублей.
— Пристав потребовал предоставить имущество для ареста. У должника оказалась «Газель». В первую очередь деньги получит сын должника, — рассказали в службе судебных приставов по Ярославской области.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Стиль и красота
Фильм недели
25 декабря
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
типичный проект для... далее
19 декабря
«Звездные войны»: когда интрига не важна
Страсти в самой известной и самой далекой галактике разгораются нешуточные.
во во зажрались ........... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров