Алименты вместо новогодних подарков: отец задолжал сыну почти полмиллиона рублей

Мужчина не платил алименты несколько лет

Житель Данилова в скором времени окажется без «Газели». Ведь мужчина задолжал четырёхлетнему сыну и супруге кругленькую сумму. Отец не выплачивал алименты в течение нескольких лет. А ещё набрал кредитов. Итог: задолженность в полмиллиона рублей.

— Пристав потребовал предоставить имущество для ареста. У должника оказалась «Газель». В первую очередь деньги получит сын должника, — рассказали в службе судебных приставов по Ярославской области.