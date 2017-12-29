Географ, глобус и WhatsApp. Как 29-летний педагог стал лучшим учителем года

Дмитрий Емельянов стал учителем года

В школьном кабинете гимназии №2 сдвинуты парты, вихрастые мальчишки в очках сидят на первом ряду — никакой «камчатки». Перед ними стоит учитель географии Дмитрий Емельянов. Молодой, подтянутый и тоже, кажется, с вихром на голове. На столе перед ним лежит нога от скелета. Интересные уроки географии!

Оказалось, это факультатив. И на него ребята ходят без всяких принуждений. Ещё бы. Не абы кто ведёт урок — учитель года. Дмитрий Емельянов в этом году стал победителем городского конкурса. Зачем географу скелет, какие они, нынешние дети, ну и, конечно же, пропит ли глобус — обо всём этом мы поговорили с лучшим педагогом года.

— У вас факультативное занятие?

— Да, это занятие по антропологии, еще есть дополнительные занятия по геологии. Как раз планируем экскурсию в новогодние каникулы на реку Нору. Хотим посмотреть, что собой представляет эта река, поизучать её. Это для восьмиклассников, они как раз сейчас географию России проходят и анатомию человека по биологии, поэтому два предмета перекликаются. А сейчас современный образовательный стандарт предполагает такие межпредметные связи. Чтобы ребята не зацикливались на отдельных предметах, а расширяли кругозор, знали, как этот мир устроен.

— Как заинтересовать детей предметом?

— Надо просто давать им то, что может пригодиться в жизни. Предмет не должен быть чем-то мёртвым, тем, что детей никак не интересует, не касается. В любом предмете можно привести пример из окружающей жизни. Когда дети сами рассказывают о тех местах, где они побывали, когда у них есть возможность влиять на урок, когда они могут предложить тему для собственного исследования или выступления, они сразу ощущают, что это кому-то нужно, и им самим становится интересно.

Дмитрий считает, что ученикам надо давать то, что может пригодиться в жизни

На своём месте

— Вам 29 лет, и вы школьный учитель. Не манили другие, может быть, более «денежные» профессии? Почему — школа?

— Это моя родная школа, я пришёл сюда учиться в 1994 году, а работать — в 2010-м. Здесь практически мой второй дом. Учителем пошёл работать по стопам отца, он тоже учитель-географ. Да, было несколько моментов в жизни, когда хотелось что-то поменять. Но раз за разом понимаю, что это действительно моё, я на своем месте.

— Дети слушаются?

— Я думаю, что слушаются. Возраст, наверное, даже сближает меня с ними. Я их лучше понимаю, потому что разница в возрасте не такая большая. Конечно, в современной школе мало молодых специалистов. Возраст здесь является плюсом. В школе должны быть и люди, имеющие большой опыт, и молодёжь.

— В молодых учителей обычно влюбляются! Девчонки стали усиленно учить географию?

— По-разному. Может и так. Гендерный вопрос очень сложный. С одной стороны, с девочками проще бывает находить общий язык, с другой, и с мальчишками интересно. У некоторых, чувствуется, не хватает мужского общения.

— Помните, как поставили первую двойку в журнал?

— Нет, я очень лояльно ставил оценки. Двоек не ставил. Поначалу было ощущение, что, может, кому-то несправедливо поставил низкую оценку. Сейчас стараюсь делать так, чтобы ученики были согласны со своей оценкой, чтобы человек понимал, за что она. А вообще потом понял — без двоек всё-таки никак.

Учитель в WhatsApp

— А после школы вы тоже учитель?

— Невозможно со звонком снять маску и стать каким-то другим человеком. Это уже часть личности. Конечно, на уроках я более официален, чем в жизни. Многие ученики пишут в мессенджеры. Это не значит, что я сразу бегу отвечать, потому что я тоже как-то планирую свой день, занимаюсь своими делами, но обязательно отвечаю в течение дня на все их вопросы. Я считаю, что это очень удобная форма для общения.

— Какие плюсы и минусы видите в работе учителя?

— Плюсов море, если их самому суметь открыть, потому что это творческая работа, и в ней можно черпать много энергии. Дети и сами могут нас многому научить, они видят мир незамутнённым глазом, они не врут — заряжают каким-то позитивом. Я понимаю, что делаю что-то нужное и полезное. Минусы? Может это изменится, но пока я считаю, что общество ещё не до конца осознало ценность образования и школы. Хотя и много сделано для того, чтобы поднять рейтинг учителя, но наша работа многими людьми еще недооценена.

На конкурсе было 13 участников со всего города. Сначала был заочный этап, на котором писали эссе на тему «Быть учителем — это значит верить в возможность изменить мир» и представляли свой сайт. Первый очный этап — самопрезентация и открытый урок. Дальше финалисты давали мастер-класс — урок для учителей. И последним этапом стал педсовет. По итогам всех этих конкурсов высчитывался средний бал.

Инфляция знаний

— Какие сейчас дети? Есть мнение, что они теперь очень самостоятельны, не верят взрослым на слово.

— Всегда есть впечатление, что следующее поколение немножко другое. На самом деле, в глобальном масштабе ничего не меняется. Меняется среда, в которой мы живём. Конечно, обилие информации, обилие техники влияет — дети становятся старше не в том возрасте, в котором взрослели мы, а тем более их родители, бабушки и дедушки. У них колоссальные возможности, которых в XX веке не было. И мне кажется, что они их реализуют. Если включить в процесс обучения то, что дают современные технологии — доступ к знаниям, общению, — то можно дать современным детям такие возможности, которых раньше не было.

— Из-за моря информации, которая сейчас обрушивается на детей, не становятся ли их знания очень поверхностными?

— Действительно, произошла такая инфляция знаний. Знания обесценились, поскольку стали повсюду вокруг нас — мы можем заглянуть в интернет и узнать всё, что угодно. Уход от знаниевой парадигмы к деятельностной должен обязательно произойти в школе. Это когда мы учим маленьких людей делать что-то, получать те знания, которые им необходимы в данный момент. Поверхностность характерна сейчас для многих. Глубина у детей есть, но её надо развивать, чтобы у них не складывалось иллюзии, что из-за того, что у них под рукой всегда есть интернет, они знают всё, и поэтому можно не знать ничего. Когда возникает такая ошибка — это очень печально. Ведь когда доходит до дела, до профессии, где знания надо применять, оказывается, что человек ничего и не знает. То же самое на уроках. Я стараюсь делать так, чтобы у детей в головах был костяк знаний. И когда на этот костяк наслаивается ещё умение добывать нужные знания и расширять их в том направлении, в котором это необходимо сейчас, то получается просто замечательно.

Люди должны шутить

— А глобус-то? Глобус пропили?

— Фильм, конечно, своеобразный очень. Он жизненный, хотя я работаю в совершенно других условиях. Там речь о другом человеке. Герой оказался не совсем в своей профессии, но его жизнь заставила работать учителем, а для меня это жизненный выбор. Люди должны шутить. Что за общество, в котором нельзя шутить? И дети, наверно, надо мной шутят. И это хорошо — люди так говорят правду.

«Географ глобус пропил» — российский фильм об учителе географии. Молодой биолог Виктор Служкин от безденежья идет работать учителем географии в обычную пермскую школу. Он борется, а потом и дружит с учениками, конфликтует с завучем, ведет десятиклассников в поход — сплавляться по реке. Еще он пьёт с друзьями вино, пытается ужиться с женой и водит в детский сад маленькую дочку.