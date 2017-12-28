Вслед за питанием: медосмотр и игрушки для садиков будут заказывать централизованно

Игрушки для детских садов теперь заказывают централизованно

Теперь централизованно для детских садов будут покупать не только питание. Мэрия выпустила распоряжение, в котором сказано, что хозяйственные и канцелярские товары, полиграфическую продукцию, игрушки, ремонт, медосмотр и диспансеризацию теперь заказывают по такой же схеме. Говорят, что так экономнее для бюджета. На 12 миллионов рублей.

Всё это будет сделано, несмотря на то, что у антимонопольщиков были серьёзные претензии к заказу еды. Но эти претензии отпали.

— Мы получили уже письмо от департамента образования о том, что нарушение антимонопольного законодательства, ограничивающее конкуренцию, было устранено, — говорит начальник отдела контроля органов власти и рекламы ярославского УФАС России Елена Гудкевич.

В мэрии тем временем говорят, что закупать так продукты — это хорошая практика, и приводят в пример Ульяновск. Ведь там, по словам властьимущих, примерно по такой же схеме город сэкономил 20% бюджетных денег.

— Мы работаем вместе с коллегами из УФАС по выявлению нарушений, — говорит заместитель мэра города Ярославля по социальной политике Иван Лилеев. — Если будут обнаружены какие-либо нарушения, мы примем все необходимые меры, в том числе и кадровые. В этой ситуации самое главное — не допустить снижения качества детского питания. И город, и УФАС понимают, что это наша основная цель.

Напомним, накануне проект мэрии Ярославля с новой схемой организации питания в детских садах назвали незаконным. Управление антимонопольной службы по Ярославской области завершило большую проверку с изъятием документов и компьютеров из ряда дошкольных учреждений. Получилось, что детские сады лишили выбора и велели заказывать еду для малышей исключительно у одного поставщика.

Тем временем мы узнали, чем на самом деле кормят детей в садах. Комментарии сотрудников детского садика, фирмы-поставщика еды и, главное, фотографии, смотрите сами.