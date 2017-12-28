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Минобороны закажет наноматериалы для авиации и космоса в Ярославской области

28 декабря 2017
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Минобороны, Ярославль, Переславль-Залесский

Министерство обороны снова закупается в Ярославской области. На этот раз заказывать будут наноматериалы для авиации и космического комплекса страны. Большой заказ сделают в научно-исследовательском институте космических и авиационных материалов Переславля-Залесского.

— Российская компания «Тактическое ракетное вооружение», являющаяся одним из крупнейших производителей вооружений, заявила о своей заинтересованности инновационной продукцией НИИКАМ, — рассказала директор областного департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. — Руководствуясь поручением президента России о необходимости достигнуть независимости оборонной отрасли от зарубежных комплектующих, правительство Ярославской области оказывает всё необходимое содействие данной компании, а также другим разработчикам и производителям.

Переславский завод выпускает более 90 различных материалов, которые применяются в автоматических космических аппаратах, космических кораблях, на ракетах-носителях и при производстве скафандров для космонавтов.

Напомним, ярославские учёные придумали реагенты, которыми заинтересовались в Минобороны.

Анна Елкина
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Фото: НИИКАМ
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