С 1 января в аптеках льготные лекарства будут отпускать по новой программе

В аптеках Ярославской области запустят новую программу, с помощью которой будут выдавать льготные лекарства

1 января в аптеках Ярославской области запустят новую программу, с помощью которой будут выдавать льготные лекарства.

— На начальном этапе внедрения новой системы будет затрачивать больше времени в связи с тем, что будет формироваться личная карточка пациента, в которую в том числе будет загружаться информация о выдаваемых препаратах, — объяснили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.

Чтобы не получилось недоразумений, отказов в выписке или обеспечении рецепта, при первом походе в аптеку в после 1 января за льготным лекарством необходимо будет взять с собой и предъявить врачу или фармацевту оригинал или копию паспорта, полиса и СНИЛС.

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