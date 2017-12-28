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С 1 января в аптеках льготные лекарства будут отпускать по новой программе
28 декабря 2017
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1 января в аптеках Ярославской области запустят новую программу, с помощью которой будут выдавать льготные лекарства.
— На начальном этапе внедрения новой системы будет затрачивать больше времени в связи с тем, что будет формироваться личная карточка пациента, в которую в том числе будет загружаться информация о выдаваемых препаратах, — объяснили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.
Чтобы не получилось недоразумений, отказов в выписке или обеспечении рецепта, при первом походе в аптеку в после 1 января за льготным лекарством необходимо будет взять с собой и предъявить врачу или фармацевту оригинал или копию паспорта, полиса и СНИЛС.
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Фото: Александра Савельева
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