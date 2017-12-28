Ярославцам простят долги на Новый год

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Ярославцам простят долги на этот Новый год. Коснётся это тех, кто очень давно не оплачивал свои счета за электроэнергию. Злостным должникам энергетики отключают питание, но во время праздников компания на время забудет про долги.
— В правительстве Ярославской области прошел оперативный штаб по работе всех ресурсоснабжающих организаций и аварийных служб в новогодние каникулы. Мы достигли договоренностей о бесперебойной подаче всех энергоресурсов, в том числе и электроэнергии в жилые дома, бюджетные организации, предприятия сферы ЖКХ и промышленные предприятия региона, — рассказали в «ТНС энерго Ярославль».
Однако после праздников энергетики вновь вернутся к своим мерам получения оплаты за электричество.
Кстати, ярославцы платят за электричество меньше всех жителей ЦФО.
Фото: Александра Савельева
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