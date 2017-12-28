Экстренное предупреждение мэрии: поднялся уровень воды в Волге

Уровень воды сильно поднялся

Мэрия Ярославля выпустила экстренное предупреждение о возможных подтоплениях. Уточняют: Иваньковский гидроузел устроил большой сброс. Чтобы поддержать уровень воды у плотин, Угличская и Рыбинская ГЭС были вынуждены сбросить большой объем воды.

— Уровень воды может подняться до неблагоприятных отметок в Рыбинске и Рыбинском районе, Тутаевском районе, Ярославле и Ярославском районе, в Некрасовском районе, — сообщили в мэрии Ярославля. — Возможно подтопление пониженных участков прибрежной территории.

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