Взрывы, убийства, скандалы с детьми: самые громкие происшествия 2017 года

Дым было видно со всех концов города

Прошедший 2017 год, к сожалению, принёс нам не только хорошие новости, но и плохие. И, порой, новости были такие, что кровь в жилах стыла. О самых громких происшествиях 2017 года читайте в нашем материале.

1. Жестокое убийство произошло под конец года: 29 ноября в центре Ярославля убили брата депутата Павла Исаева — предпринимателя Илью Исаева. Мужчину хладнокровно зарезали. По последним данным, предполагаемый убийца Ильи Исаева попал на камеры видеонаблюдения. Мужчину, который выходит из подворотни сразу после преступления, видели. Семья Исаева обещает выплатить миллион рублей тому, кто найдёт убийцу.

Исаева убили в подворотне

2. 12 июня в 4:55 на Московском проспекте произошло, пожалуй, самое громкое и резонансное ДТП прошлого года. Внедорожник Range Rover выехал на встречку и столкнулся с Renault Logan. Водитель легковушки погиб мгновенно. Сразу после аварии водителя внедорожника взяли под стражу, но спустя некоторое время выпустили.

— Областной суд принял решение отпустить водителя автомобиля Range Rover, поскольку он активно сотрудничал со следствием, а также выплатил моральный и материальный ущерб родственникам погибшего. Сейчас идет следствие, после окончания которого дело будет передано в суд, — рассказали в УГИБДД по Ярославской области.

3. Шокирующая новость, которая облетела всю страну. 17-летняя мама из Ростова Великова заморила голодом собственного ребёнка. Девушка положила раздетого девятимесячного малыша в коляску, которая стояла в доме, закрыла двери и ушла. Спустя несколько дней полицейские нашли мальчика мёртвым. Он умер от истощения и холода. Мать ребёнка задержали. Девушка призналась, что сделала всё умышленно: сын был ей не нужен. Сейчас она находится под стражей и ждёт суда.

Ребёнок умер голодной смертью

4. Печально закончилась история с молодым человеком, которого искала вся страна. Антон Кислый пропал 25 ноября 2016 года, а нашли его мёртвым в ручье 12 июня 2017 года. Долгое время основной версией его пропажи считалось убийство. Однако, как рассказали 76.ru источники, близкие к правоохранительным органам, Антон употреблял наркотики. Это и стало причиной его смерти.

5. Ещё одно ДТП, которое обсуждал весь город. 22 августа рано утром автомобиль «Шкода» влетел в фонарный столб. От удара машину отбросило в Волковский театр. В аварии погибли два человека: водитель и пассажир. После экспертизы выяснилось: водитель «Шкоды» был в стельку пьян.

В ДТП погибло два человека

— После проверки было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи со смертью виновника аварии, — рассказали в УГИБДД по Ярославской области.



6. Трагедией закончился для ярославской семьи отдых в турецком Белеке. Там 2 июня умерла 11-летняя девочка. Ей стало плохо уже в номере после купания в бассейне, потом она потеряла сознание, а местный врач не смог вернуть ребенка к жизни.

7. В начале ноября главу Кузнечихинского поселения Владимира Комякова нашли мёртвым у себя в квартире. Накануне к нему приходили с проверкой из правоохранительных органов. И хоть ничего криминального у него не нашли, видимо, Комяков сильно разнервничался. Известно, что в тот вечер он изрядно выпил. А утром его нашли мёртвым.

8. Целый год в Ярославле горели расселённые бараки на Среднем посёлке и Красном Перевале. Специалисты Госпожнадзора установили: в большинстве случаев это поджоги. В основном бараки горели ночью. Люди из соседних домов во время сна держали под подушками паспорта и деньги. Местные жители уверены: расселённые дома сжигают будущие застройщики. Тем более, что в генеральном плане застройки города значится, что здесь будут жилые зоны. Может, так проще и дешевле избавиться от ненужных строений тем, кто будет здесь возводить новые районы?

Местные жители считают, что бараки выжигают специально

9. И ещё одна трагедия, которая произошла в конце года. 1 ноября произошёл крупный пожар на ярославском НПЗ. Во время пожара погиб один человек, ещё один получил серьёзные травмы. Ярославские следователи начали проверку по факту происшествия.

10. 9 июня этого года на складе произошёл крупный пожар. Тогда начали взрываться бочки с топливом и горюче-смазочными материалами. Всех людей из близлежащих домов эвакуировали. Чёрный дым от пожара был виден по всему городу. Для того чтобы потушить огонь, мобилизовали все силы спасателей. На подмогу ярославским пожарным прилетела авиация МЧС России.

Ответит за это 29-летний рабочий склада. Именно он, по версии правоохранителей, виновен в пожаре, так как нарушил технику безопасности.

На борьбу с пожаром бросили все силы

11. Целая волна эвакуаций прокатилась по Ярославлю с сентября по декабрь. Сообщения о минировании школ, кинотеатров, торговых центров и кафе поступали неоднократно. Как удалось выяснить, все они были сделаны из-за границы. От действий лжетеррористов пострадали даже чиновники: неизвестный позвонил и сообщил о бомбе в здании мэрии. К счастью, ни в одном здании Ярославля бомбу не нашли.

12. Самая громкая семейная драма этого года. 51-летний бизнесмен Вячеслав Кулясов на восемь лет отправился в тюрьму за то, что заказал киллера для жены. Мужчина познакомился с супругой на работе. Сначала всё было хорошо: и в бизнесе, и в личной жизни. Пара поженилась. Но спустя пару лет у Вячеслава начались проблемы на работе, деньги стали заканчиваться. Тогда супруга приняла решение развестись. Бывшие супруги начали делёжку имущества. Борьба оказалась настолько яростная, что мужчина решил избавиться от женщины с помощью киллера. Он попросил своего знакомого убить жену, предложил 200 тысяч.

— Предполагаемый «киллер» обратился в полицию. Правоохранители инсценировали убийство и представили осужденному фотографии «трупа» бывшей жены. Мужчина заплатил 200 тысяч, после чего его задержали сотрудники полиции, — рассказали в прокуратуре по Ярославской области.

Мы надеемся, что в этом году нас ждёт больше положительных и добрых новостей.