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В праздники аварийные службы будут работать круглосуточно: куда звонить

28 декабря 2017
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коммунальщики, Ярославль, Новый год 2018

С первого по девятое января коммунальные службы будут работать круглосуточно. По всем вопросам начиная от перегоревшей лампы в фонаре во дворе дома и заканчивая аварийными ситуациями можно будет позвонить в Единую диспетчерскую службу по телефону 40-40-40 или 30-55-55.

— Все обращения жителей города в обязательном порядке регистрируются в электронном журнале и незамедлительно передаются соответствующим организациям и должностным лицам на исполнение, — рассказал заместитель директора МКУ «Центр гражданской защиты» — начальник Единой дежурной диспетчерской службы Ярославля Сергей Горюнов.

После выполнения заявки специалисты диспетчерского центра перезвонят и уточнят, всё ли исправили рабочие.

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Елена Вахрушева
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Фото: мэрия Ярославля
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