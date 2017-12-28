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Станислав Киселев (ГК «КОРТРОС»): «Потребители должны быть готовы к росту цен на квадратные метры»

28 декабря 2017
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День строителя, долевое строительство, недвижимость

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Инициированная Президентом РФ реформа долевого строительства стала предметом бурного обсуждения как среди застройщиков, так и среди граждан, планирующих улучшение своих жилищных условий. Изменение правил игры в такой чувствительной отрасли может в корне изменить рынок новостроек, в том числе и в ярославском регионе. И хотя в нашей области ситуация с дольщиками остается непростой, в первую очередь, изменения коснутся добросовестных застройщиков и покупателей их квартир. Вот как, например, комментирует возможное развитие ситуации Станислав Киселев, генеральный директор Группы компаний «КОРТРОС», выступающей застройщиком микрорайона «Яблоневый посад» в Дзержинском районе Ярославля:

Вопрос по отмене долевого строительства обсуждается на разных уровнях достаточно давно, поэтому неожиданностью такой поворот развития отрасли назвать нельзя. Но на текущий момент мы можем говорить только о поручении главы государства. После его проработки мы сможем давать выверенные прогнозы по перестроению рынка. Степень риска покупателей жилья крайне низкая даже в текущей версии законодательства. При переходе на проектное финансирование она станет еще меньше, но при этом потребители должны быть готовы к росту цен на квадратные метры. Инвестиционные сделки, когда граждане приобретали недвижимость на ранних стадиях с целью выгодной перепродажи в будущем, станут неактуальны.

По сообщениям информационных агентств, поэтапный трехлетний план перехода от долевого строительства к проектному финансированию будет представлен Президенту РФ до конца 2017 года.

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