Ревнивый киргиз с ножом набросился на парикмахера

Мужчина ревновал женщину к клиентам

В Ярославле будут судить 48-летнего киргиза, который чуть не зарезал парикмахера.

Неужели мужчину не устроила стрижка? Нет, слишком сильные чувства были у киргиза к своей подруге, которая как раз и работала парикмахером. Мужчина очень ревновал её, в частности, к клиентам. В какой-то момент ревность достигла своего апогея, мужчина вооружился ножом и отправился в салон в центре Ярославля, где работала женщина.

— Обвиняемый дважды попытался ударить ножом женщину. Но она активно сопротивлялась и смогла увернуться. В результате она получила ссадины и небольшие раны на руках. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, — рассказали в прокуратуре Ленинского района.

Ранее 76.ru рассказывал о том, что ярославец задушил жену из-за двух тысяч.