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Ревнивый киргиз с ножом набросился на парикмахера
28 декабря 2017
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В Ярославле будут судить 48-летнего киргиза, который чуть не зарезал парикмахера.
Неужели мужчину не устроила стрижка? Нет, слишком сильные чувства были у киргиза к своей подруге, которая как раз и работала парикмахером. Мужчина очень ревновал её, в частности, к клиентам. В какой-то момент ревность достигла своего апогея, мужчина вооружился ножом и отправился в салон в центре Ярославля, где работала женщина.
— Обвиняемый дважды попытался ударить ножом женщину. Но она активно сопротивлялась и смогла увернуться. В результате она получила ссадины и небольшие раны на руках. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, — рассказали в прокуратуре Ленинского района.
Ранее 76.ru рассказывал о том, что ярославец задушил жену из-за двух тысяч.
Фото: Александра Савельева
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