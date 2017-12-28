В каникулы транспорт в Ярославле будет ходить по-другому: где следить за изменениями

В праздники транспорт будет ходить по расписанию воскресного дня

На новогодние праздники в Ярославле изменится расписание общественного транспорта. С 1 по 8 января автобусы, троллейбусы и трамваи будут ходить, как по воскресеньям.

— Все изменения внесут в базу, поэтому за расписанием в режиме реального времени можно будет следить на электронных табло у остановок и на сайте yartr.ru, — рассказали в «ЯрГорТрансе». — Также за транспортом в режиме онлайн можно наблюдать на электронной карте на сайте ot76.ru.

Кроме того, 1 января автобусы №5 и 14, которые ходят до Осташинского и Игнатовского кладбищ ездить не будут. И с 1 по 8 января не будет ходить автобус №22С до Студенческого городка.

Напомним, в саму новогоднюю ночь транспорт будет работать до утра. Полное расписание.